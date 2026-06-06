Almonte abre este sábado la temporada de piscinas para hacer frente al calor

Almonte dará este sábado, 6 de junio, el pistoletazo de salida a la temporada de piscinas con la apertura de las instalaciones municipales del polideportivo, una medida que el Ayuntamiento vuelve a adelantar ante las altas temperaturas registradas en los últimos días.

La apertura permitirá a vecinos y visitantes disfrutar desde el inicio de junio de uno de los servicios más demandados durante la época estival, combinando el uso deportivo con el ocio familiar y ofreciendo espacios de baño y esparcimiento para todas las edades.

Durante el mes de junio, la piscina municipal de Almonte abrirá de lunes a viernes en horario de 12.00 a 14.00 horas para nado libre, de 14.00 a 20.00 horas para baño recreativo y de 20.00 a 21.00 horas volverá a reservarse para la práctica deportiva. Los fines de semana permanecerá abierta de 13.00 a 20.00 horas.

El Consistorio ha mantenido además una política de precios accesibles. La entrada será gratuita para los bebés nacidos en 2024 y años posteriores, mientras que pensionistas y personas con discapacidad abonarán un euro. Los usuarios con carné anual del Polideportivo Municipal pagarán 1,5 euros, los menores nacidos entre 2011 y 2023 tendrán una tarifa de 2,5 euros y los adultos abonarán 3,5 euros.

Por otra parte, los vecinos de El Rocío ya pueden disfrutar también del servicio de piscina gracias al acuerdo de colaboración alcanzado por tercer año consecutivo entre el Ayuntamiento y el Camping La Aldea. Esta instalación permanece abierta desde el pasado 3 de junio para los socios del Polideportivo Municipal mientras se ultiman los preparativos para la apertura de la piscina municipal de la aldea, prevista una vez finalice la Feria de San Pedro.

La piscina del camping está disponible todos los días de la semana entre las 12.00 y las 20.00 horas. Para acceder es necesario presentar el carné de socio del Polideportivo y la entrada está sujeta al aforo disponible.

Con esta doble oferta, el Ayuntamiento de Almonte refuerza los servicios de verano tanto en el municipio como en El Rocío, ofreciendo alternativas de ocio, deporte y convivencia para afrontar los meses más calurosos del año.