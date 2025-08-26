Almonaster rinde homenaje a su voluntariado por su entrega en emergencias y vida social

El Ayuntamiento de Almonaster la Real ha rendido un emotivo homenaje al voluntariado local, un colectivo que se ha convertido en ejemplo de compromiso, solidaridad y unidad en los momentos más difíciles para el municipio.

Desde la institución municipal se ha recordado la labor desempeñada durante la pandemia, cuando un grupo de mujeres confeccionó miles de mascarillas que fueron distribuidas entre vecinos e instituciones que más lo necesitaban. También se ha puesto en valor la implicación durante los incendios de 2020, cuando numerosos voluntarios atendieron a las familias desalojadas de Mina Concepción, Cueva de la Mora y Monteblanco.

La colaboración ciudadana no solo se ha hecho patente en situaciones de emergencia. Pruebas deportivas, actividades culturales y, muy especialmente, las Jornadas de Cultura Islámica han contado siempre con manos dispuestas a trabajar por el buen desarrollo de los eventos.

Más recientemente, tras el desalojo de Cueva de la Mora, los voluntarios volvieron a mostrar su entrega preparando comidas, repartiendo ayuda y acompañando a las familias afectadas.

“Solo podemos decir gracias”, han subrayado desde el Ayuntamiento, que ha destacado sentirse “orgulloso de un pueblo que responde siempre con empatía, unidad y solidaridad”.