La creatividad sostenible inunda este sábado Almonaster La Real con su Mercadillo de Reciclaje

Almonaster la Real se prepara para una cita diferente este sábado 6 de septiembre: las Cuadras de la Mezquita, en el barrio de Las Peñas, acogerán un Mercadillo de Reciclaje que promete sorprender a vecinos y visitantes. La actividad, organizada por varias asociaciones locales y con la colaboración del Ayuntamiento, combina sostenibilidad, cultura y diversión en un espacio emblemático del municipio.

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, los asistentes podrán descubrir todo tipo de artículos reutilizados, objetos curiosos con historias que contar y creaciones artesanales que dan una segunda vida a materiales que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Además, será una oportunidad para aprender sobre consumo responsable y apoyar iniciativas locales comprometidas con el medioambiente.

Entre los organizadores se encuentran la Asociación Cultural Cuadras de la Mezquita, la Asociación de Animales Protegidos en Almonaster la Real y ARP Globality y Cultura, quienes buscan fomentar la creatividad y la conciencia ecológica a través de este tipo de eventos.

Con el encanto del histórico barrio de Las Peñas como escenario, el mercadillo promete un ambiente diferente, lleno de curiosidades, encuentros y pequeñas sorpresas para grandes y pequeños, demostrando que el reciclaje puede ser también una experiencia cultural y divertida.

La invitación es clara: acercarse, curiosear, participar y llevarse a casa no solo objetos, sino también ideas para vivir de manera más sostenible.