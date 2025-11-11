Aljaraque refuerza el tratamiento contra la procesionaria del pino en todas sus zonas forestales

El Ayuntamiento de Aljaraque, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha puesto en marcha una nueva fase del tratamiento contra la procesionaria del pino, que se extenderá por distintos puntos del municipio durante las próximas semanas.

Tras las actuaciones ya realizadas en centros educativos y zonas significativas mediante endoterapia, el consistorio ha decidido reforzar el tratamiento en todos los núcleos urbanos y áreas forestales, con el objetivo de controlar la expansión de la plaga y reducir su impacto tanto en el arbolado como en la salud de las personas y los animales domésticos.

Desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de mantener este tipo de tratamientos de manera preventiva, especialmente en una localidad como Aljaraque, donde la presencia de pinos es abundante en parques, caminos y zonas naturales.

Las tareas se enmarcan dentro de la estrategia municipal de mantenimiento y cuidado del entorno natural, una línea de actuación que busca garantizar el bienestar de la ciudadanía y la preservación del patrimonio forestal del municipio.