Aljaraque se prepara para su XIII Mercado Medieval, una cita que transporta a la Edad Media

La decimotercera edición del Mercado Medieval de Aljaraque se celebrará este año del 19 al 21 de septiembre, consolidándose como un evento de referencia en el calendario festivo de la localidad. El mercado se desarrollará en la Plaza Cánovas, toda la calle La Fuente y la Plaza de la Constitución, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de sumergirse en una experiencia que rememora la Edad Media.

La inauguración tendrá lugar el viernes 19 a las 20:30 horas con un gran pasacalles que partirá desde la plaza de abastos, tras la apertura del mercado a las 19:00 horas. Durante el fin de semana, el mercado abrirá a las 11:00 horas tanto el sábado como el domingo, con una pausa de 15:30 a 19:00 horas. La jornada del sábado se prolongará hasta la 1:00 de la madrugada, mientras que el domingo cerrará a las 23:00 horas.

Los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades para todos los públicos, que incluyen talleres y atracciones infantiles, espectáculos nocturnos, pasacalles musicales, representaciones teatrales, exhibiciones de aves rapaces, malabaristas, acróbatas, combates medievales, conciertos y espectáculos de fuego.

Esta edición contará con 40 actividades distintas y 100 puestos de artesanía, gastronomía y animación, además de la participación de grupos de teatro y música. Como en la pasada edición, el pasacalles inaugural incluirá animales como camellos, llamas y burritos, que recorrerán las calles del municipio.

El alcalde y organizadores invitan a vecinos y turistas a acercarse a Aljaraque durante estos tres días para disfrutar de un evento que combina cultura, historia y ocio en un entorno único.