Aljaraque planta 12.000 árboles para recuperar el arroyo Chorrito del Valle

El Ayuntamiento de Aljaraque avanza en la restauración hidrológico-forestal del arroyo Chorrito del Valle con la plantación de 12.000 árboles de ribera y especies acompañantes. Esta fase forma parte del proyecto Aljaraque, Futuro Sostenible, impulsado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

El alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, y el concejal de Medio Ambiente, Samuel Murillo, visitaron los trabajos, que tienen como objetivo principal mitigar los problemas medioambientales y de erosión que afectan al cauce. Entre las especies plantadas destacan álamos, fresnos y almeces, junto a mirtos, lentiscos, palmitos, acebuches y otras plantas aromáticas.

Cano explicó que “la plantación se realiza inicialmente en la zona donde ya se eliminó la caña invasora y se colocó la malla, para después continuar en el resto del tramo y crear un bosque de ribera continuo que aporte sombra, reduzca la erosión y evite el rebrote de la caña”.

Una vez completada la plantación, se ejecutarán desbroces selectivos para eliminar vegetación competidora y favorecer el crecimiento de las nuevas especies, consolidando así un entorno más natural y sostenible para el municipio.