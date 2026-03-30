Aljaraque impulsa la concienciación sobre el autismo con un programa centrado en la inclusión real

El Ayuntamiento de Aljaraque ha presentado el programa de actividades con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora el próximo 2 de abril, con el objetivo de fomentar una inclusión real y cotidiana en la sociedad. La iniciativa busca promover la empatía y el compromiso colectivo para mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista y sus familias.

El alcalde, Adrián Cano, y la concejala de Inclusión Social, Gema Hinestrosa, han dado a conocer las acciones previstas en un acto en el que también se ha inaugurado una exposición de pictogramas elaborados por María Ángeles Coto en el edificio de Servicios Sociales Comunitarios. Durante su intervención, Cano ha defendido la necesidad de “eliminar barreras” y avanzar hacia una sociedad más inclusiva, mientras que Hinestrosa ha destacado el papel fundamental de profesionales, asociaciones y familias en este proceso.

El programa incluye la mejora de la señalización de pasos de peatones accesibles, el reparto de pulseras de sensibilización, la iluminación de la fachada del Ayuntamiento del 6 al 12 de abril y diversas actividades en centros educativos del municipio. Todas estas iniciativas se desarrollarán bajo el lema ‘La inclusión empieza mirando a quien tienes al lado’, con el propósito de reforzar la concienciación y la participación social.