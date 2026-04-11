Aljaraque homenajea a sus vecinos y al pueblo de Adamuz en una emotiva Gala del Día del Municipio

El Teatro Cinema Corrales de Aljaraque se ha vestido de gala para acoger la celebración del Día del Municipio, una cita en la que el Ayuntamiento ha entregado las Medallas de la Villa 2026, el máximo reconocimiento que concede la institución, en un acto cargado de emoción y reconocimiento a la trayectoria de personas y colectivos.

La gala ha contado con la presencia de autoridades provinciales y autonómicas, así como representantes del tejido social y empresarial, en una ceremonia en la que se ha distinguido al Coro Flamenco Virgen de los Remedios en la categoría de Promoción de Aljaraque; a María Luisa García Dávila, ‘Magüi’, por su Trayectoria Profesional; a Francisco Javier Carrasco Sánchez en el ámbito de la Investigación; a la Agrupación Musical Santa Cruz de Huelva en Cultura; y a Rafael García Prieto, ‘Rafael Trinidad’, a título póstumo, en Tradiciones.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido el reconocimiento al pueblo de Adamuz, que dará nombre a una calle del municipio en agradecimiento por su solidaridad tras el trágico accidente de tren ocurrido el pasado mes de enero, en el que fallecieron 46 personas y que afectó profundamente a vecinos de Aljaraque. El diploma fue recogido por Gonzalo Sánchez, trabajador de la ONCE que colaboró activamente en las labores de rescate, en un instante que desbordó la emoción entre los asistentes.

Asimismo, el Ayuntamiento ha anunciado que Josefa Pérez Maestre y José María Sánchez Román también darán nombre a nuevas calles del municipio, como muestra de reconocimiento a su contribución a la localidad.

Durante su intervención, el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, felicitó a los homenajeados y puso en valor el crecimiento y la calidad de vida del municipio, destacando el orgullo de pertenencia y la importancia de su gente como principal seña de identidad.

El acto, presentado por el periodista Rafael López, contó además con la actuación del Coro Flamenco Virgen de los Remedios, contribuyendo a una velada en la que Aljaraque rindió tributo a su historia, sus tradiciones y, sobre todo, a sus vecinos.