Aljaraque estrena iluminación en su acceso sur con 24 nuevos puntos LED tras una inversión de 40.000 euros

El Ayuntamiento de Aljaraque ha culminado la instalación del nuevo sistema de alumbrado público en el acceso sur al núcleo urbano, una actuación que ha permitido dotar de iluminación a una de las vías con mayor tránsito del municipio.

En total, se han instalado 24 nuevos puntos de luz con tecnología LED en la vía de servicio que conecta la rotonda de Las Vegas con la avenida de La Raya. Esta intervención, que ha contado con una inversión superior a los 40.000 euros incluyendo la obra civil, se ha ejecutado en poco más de un mes.

El nuevo sistema cumple con los criterios de eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica, al tiempo que mejora de forma notable la visibilidad en la zona, incrementando la seguridad tanto para conductores como para peatones.

Con esta actuación, el Consistorio continúa avanzando en la modernización de las infraestructuras urbanas, apostando por soluciones sostenibles y adaptadas a las necesidades actuales del municipio.