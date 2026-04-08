Aljaraque concede las Medallas de la Villa 2026 a cinco referentes locales y reconoce nuevas calles en el municipio
El alcalde, Adrián Cano, ha destacado que las distinciones reconocen trayectorias vinculadas a la cultura, la investigación, la tradición y el compromiso social. En este sentido, ha subrayado la importancia de poner en valor a personas y colectivos que contribuyen a fortalecer la identidad y la memoria colectiva del municipio.
Entre los premiados, el Coro Flamenco Virgen de los Remedios ha sido distinguido por su labor en la promoción cultural de Aljaraque, mientras que ‘Magüi’ recibe el reconocimiento a su trayectoria profesional como farmacéutica. Por su parte, el doctor Francisco Javier Carrasco Sánchez ha sido premiado en el ámbito de la investigación, y la Agrupación Musical Santa Cruz de Huelva en la categoría cultural. El apartado de tradiciones distingue, a título póstumo, a Rafael García Prieto por su dedicación al mundo del caballo y las raíces locales.
Además, el Ayuntamiento ha aprobado la denominación de nuevas calles en honor al pueblo de Adamuz, por su solidaridad tras el accidente ferroviario del pasado mes de enero, así como a Josefa Pérez Maestre y José María Sánchez Román ‘Jomasán’, figuras muy queridas en la localidad.
La gala de entrega de estos reconocimientos tendrá lugar este viernes, 10 de abril, a las 19:00 horas en el Teatro Cinema Corrales, en un acto que volverá a poner en valor el talento y la trayectoria de vecinos y colectivos de Aljaraque.