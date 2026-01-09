Aljaraque celebra en enero las fiestas en honor a San Sebastián con tradición, fe y actividades para todas las edades

La tradición y la devoción volverán a ser protagonistas otro mes de enero en Aljaraque con la celebración de las fiestas en honor a su patrón, San Sebastián, que darán comienzo el próximo viernes 16 de enero. Las carreras de cintas en bicicleta, las carreras de sacos para los más pequeños y el espectáculo musical gratuito ‘Inmensos’, tributo a Raphael y Rocío Jurado, abrirán una programación pensada para todos los públicos y cargada de simbolismo para el municipio.

El alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, ha destacado durante la presentación del programa que estas fiestas “dan inicio al calendario de celebraciones del municipio y suponen momentos muy especiales para el pueblo”, subrayando la colaboración del Ayuntamiento con la parroquia Nuestra Señora de los Remedios y agradeciendo el trabajo de todas las personas implicadas. Actos religiosos, actividades lúdicas y propuestas culturales volverán a servir para reforzar las raíces y tradiciones locales.

El sábado 17 de enero se celebrará la Santa Misa en honor a San Sebastián como patrón protector de la Policía Local y Vigilantes de Aljaraque, así como la bendición del retablo cerámico situado en la calle San Sebastián. El domingo será el turno de la diana de tamborileros, la misa cantada por el Coro Infantil Nuestra Señora de los Remedios y la tradicional procesión del Santo Patrón por las calles del municipio, acompañada por los sones populares.

El programa se completará con el desarrollo del Triduo, que finalizará el lunes, y la Solemne Función en honor a San Sebastián el martes, poniendo el broche final a unas fiestas que, un año más, convertirán a Aljaraque en punto de encuentro para la fe, la convivencia y la celebración popular.