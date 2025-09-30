Aljaraque celebra el Día Internacional de las Personas Mayores con un amplio programa de actividades

El alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, junto a la concejala de Envejecimiento Activo y Atención al Mayor, Cinta Rengel, ha presentado este lunes la programación especial diseñada para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra cada 1 de octubre. Más de 900 usuarios del Centro de Participación Activa del municipio podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades que se extenderán durante los próximos meses.

Cano ha subrayado que “desde el consistorio somos conscientes de que este colectivo necesita actividades que promuevan las relaciones, la salud y el bienestar, y por ello hemos preparado un programa lleno de propuestas pensado especialmente para ellos. Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores queremos reconocer y destacar la sabiduría, la experiencia y el valor de quienes han dedicado su vida a construir el presente que hoy disfrutamos”.

La programación comenzará este miércoles con una merienda de convivencia en el Centro de Participación Activa que contará con actuación musical. Entre las propuestas destacan también la campaña preventiva de salud Mayores activos y saludables, con cuatro sesiones previstas, una visita al mercadillo de Vila Real de San Antonio, una tarde poética y musical y, el 23 de octubre, la primera Gala de Elección de Reyes Senior.

El mes de noviembre traerá nuevas iniciativas impulsadas por la Concejalía de Envejecimiento Activo, con tardes de ocio y entretenimiento en Aljaraque y Corrales, un encuentro de hermanamiento con mayores de Ayamonte y excursiones a El Rocío, Bodegas Sauci, Estepa y Puente Genil.

Según destacó Rengel, el objetivo es “ofrecer a nuestros mayores espacios de convivencia, diversión y aprendizaje que contribuyan a mejorar su calidad de vida y a reforzar su papel fundamental en la sociedad aljaraqueña”.