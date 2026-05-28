Aljaraque avanza en un plan de transformación con más de diez millones de fondos europeos

El Ayuntamiento de Aljaraque continúa avanzando en el desarrollo de su Plan de Actuación Integrado, una estrategia de transformación urbana y social que movilizará más de diez millones de euros procedentes de fondos europeos FEDER.

El consistorio ha acogido una reunión de coordinación en la que han participado técnicos municipales, responsables de la Unidad de Gestión EDIL y representantes de la asistencia técnica contratada para el lanzamiento del proyecto.

El encuentro estuvo presidido por el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, acompañado por la concejala de Deportes, Leticia Villegas, y la experta en proyectos europeos Begoña Oliva, en representación de Tech Friendly.

Según explicó Adrián Cano, los fondos europeos permitirán impulsar proyectos que supondrán “un punto de inflexión” para el municipio mediante actuaciones de regeneración urbana, inversión cultural y creación de nuevas infraestructuras.

Entre las iniciativas previstas destacan la rehabilitación y puesta en valor de la Casa de Huéspedes y del Economato, la creación de un gran centro multiusos en Aljaraque, mejoras en instalaciones deportivas y nuevas infraestructuras de movilidad y carriles multimodales.

El alcalde subrayó que el plan tiene como objetivo fomentar el desarrollo sostenible y reforzar la cohesión social y territorial de todos los núcleos del municipio.

Además, la Unidad de Gestión EDIL de Aljaraque ha participado recientemente en el segundo Encuentro de Trabajo de la Red EDIL Andalucía celebrado en Sevilla, donde se abordaron cuestiones relacionadas con la gestión y ejecución de fondos europeos junto a otras entidades andaluzas.