El alcalde de Almonte cifra en casi nueve millones la inversión necesaria para proteger Matalascañas tras el temporal

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha avanzado que la primera evaluación técnica realizada tras el paso del temporal Francis sitúa en torno a nueve millones de euros la inversión necesaria para recuperar las defensas del litoral de Matalascañas. Según ha detallado, los daños afectan a cerca de un kilómetro y medio de costa y alcanzan a entre medio centenar y sesenta inmuebles, muchos de ellos de carácter colectivo, lo que supone un impacto directo sobre “miles de personas” que residen o dependen económicamente del núcleo costero.

El regidor ha recordado que el término municipal de Almonte cuenta con 56 kilómetros de costa y que únicamente cuatro están urbanizados, todos ellos con las autorizaciones de las distintas administraciones a lo largo del tiempo. Por ello, ha defendido que la respuesta a esta situación debe ser compartida y ha mostrado su desacuerdo con plantear ahora soluciones de gran calado como el retranqueo del paseo marítimo. A su juicio, se trata de actuaciones pensadas a largo plazo que implicarían la desaparición de cientos de edificios y una inversión inasumible para un ayuntamiento con recursos limitados.

Bella ha insistido en que la prioridad pasa por actuar de forma inmediata para frenar el avance del mar. “Lo que necesitamos ahora es protección”, ha señalado, advirtiendo de que la ausencia de defensas en el tramo afectado deja la zona expuesta ante posibles nuevos temporales. En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento ya está interviniendo en los puntos más sensibles, como la depuradora, el edificio Alcotán y el entorno del Pueblo Andaluz, con el objetivo de minimizar riesgos mientras se avanza en una solución global.

En este contexto, el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha mostrado el respaldo del Gobierno autonómico a la localidad y ha puesto a disposición de Almonte todos los medios técnicos y humanos necesarios para afrontar la situación. Correa ha subrayado la importancia de la coordinación institucional y ha reiterado el compromiso de la Junta para colaborar en las actuaciones que permitan garantizar la seguridad de las personas, proteger las infraestructuras y acelerar la recuperación de Matalascañas tras los daños ocasionados por el temporal.