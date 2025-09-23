El alcalde de Almonte carga contra el Gobierno: “Premian a quienes permiten asentamientos ilegales y castigan a los que hacen las cosas bien”

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha estallado contra el Gobierno tras el anuncio de una cesión directa de cinco millones de euros a los ayuntamientos de la comarca de Doñana para proyectos de inclusión social. Según denunció, el reparto “no responde a criterios de justicia ni de equidad, sino a una lógica política que premia a quienes han permitido asentamientos ilegales en lugar de reconocer a quienes hemos trabajado por viviendas dignas para los temporeros”.

Bella acusó al Consejo de Ministros de actuar con un “claro sesgo partidista”, dejando en desventaja a Almonte pese a que duplica su población en las campañas agrícolas. “Ya ocurrió antes y vuelve a pasar: el reparto no guarda proporción con la magnitud de nuestros problemas sociales”, afirmó.

El regidor apuntó directamente a Sanlúcar de Barrameda, gobernada por IU, como gran beneficiada de la medida. “Se repite el mismo guion: antes fueron los fondos del Miteco para el PSOE, ahora los del Ministerio de Derechos Sociales para Sumar. Esto no cohesiona, fractura cada vez más la comarca”, denunció con dureza.

Además, acusó al Gobierno de “copiar” sin reconocer el sistema de triaje social implantado por Almonte hace dos años para priorizar la atención a las familias más vulnerables. “Desde Madrid dictan reglas sin conocer la realidad de quienes trabajan bajo condiciones extremas en los campos de Huelva”, criticó.

Finalmente, Bella advirtió que el Ejecutivo está usando Doñana como “arma arrojadiza” contra la Junta de Andalucía. “Lo que menos necesitamos son guerras políticas. Aquí hacen falta soluciones, diálogo y sentido común para ayudar de verdad a las familias”, zanjó.