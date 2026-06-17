Ahogamientos: el peligro que vuelve cada verano

La llegada del verano vuelve a poner el foco sobre una de las principales causas de muerte accidental en Andalucía. Un total de 107 personas fallecieron por ahogamiento en la comunidad durante 2025, una cifra que ha llevado a la Junta de Andalucía a reforzar sus campañas de concienciación para prevenir tragedias en playas, piscinas, ríos y embalses.

Bajo el lema “No esperes a verlo en las noticias, en el agua los descuidos son emergencias”, la iniciativa busca fomentar hábitos seguros y recordar que muchas de estas muertes pueden evitarse con medidas básicas de prevención.

La campaña ha sido presentada en Huelva por el delegado del Gobierno andaluz, José Manuel Correa, quien ha incidido en la necesidad de extremar la precaución durante los meses de verano, especialmente en espacios acuáticos donde un simple descuido puede tener consecuencias irreversibles.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de los 107 fallecimientos registrados el pasado año, 74 se produjeron en aguas naturales como playas, ríos o embalses. Dos de esas muertes tuvieron lugar en la provincia de Huelva.

José Manuel Correa, delegado del Gobierno Andaluz.

La campaña insiste en recomendaciones como bañarse en zonas vigiladas, respetar las indicaciones de los socorristas, evitar conductas de riesgo y mantener una vigilancia constante sobre los menores.

La iniciativa forma parte de la estrategia autonómica de prevención desarrollada en los últimos años para mejorar la seguridad en el litoral y en las zonas de baño. Además, todos los municipios costeros andaluces cuentan actualmente con planes de playa destinados a coordinar recursos y mejorar la respuesta ante cualquier emergencia.

Con millones de personas disfrutando de las playas y espacios acuáticos durante los próximos meses, las autoridades recuerdan que la prudencia sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar que el verano termine convirtiéndose en noticia por motivos trágicos.