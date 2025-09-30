Los agricultores de Almonte defienden en Fruit Attraction su apuesta por la innovación y la sostenibilidad

La Asociación de Agricultores Puerta de Doñana (AAPD), que agrupa a 300 productores de Almonte y el Condado, ha participado este martes en Fruit Attraction, la feria internacional más importante del sector hortofrutícola en España, para mostrar su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en la producción de frutos rojos.

Durante la jornada, los agricultores destacaron que sus procesos de producción buscan optimizar el uso del agua y preservar el entorno natural, convirtiéndose en un “punto de apoyo esencial para la mejora del estado general de Doñana y de sus acuíferos”. Juan Matos, presidente de la asociación, subrayó que estas prácticas garantizan la calidad de los frutos y el futuro de los habitantes y del espacio natural de la comarca.

En el evento, una docena de empresas de Almonte presentaron novedades en sus cultivos, incluyendo nuevas variedades frutales y sistemas de riego más eficientes, que permiten afrontar las limitaciones impuestas en las últimas campañas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El sector de los frutos rojos de Almonte ha sido destacado como ejemplo de excelencia y respeto al medio ambiente, con producciones que cumplen altos estándares de calidad y contribuyen a la conservación del entorno que confiere a sus productos un sabor y jugosidad distintivos.

Acompañados por el alcalde de Almonte, Francisco Bella, los representantes municipales expresaron su orgullo por contar con un sector primario que posiciona al municipio como referente nacional e internacional, además de situarlo entre los de mayor superficie ecológica cultivada en Europa.