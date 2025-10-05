Agentes de viajes portugueses participan en una visita de familiarización por la provincia, impulsada por la Diputación

La Diputación Provincial, a través de la agencia Destino Huelva y en colaboración con el Grupo Vila Galé, ha organizado un Fam Trip que comenzó el 2 de octubre y en el que, hasta hoy, participan una quincena de agentes de viajes procedentes de Portugal, con el objetivo de dar a conocer la diversidad y riqueza turística de la provincia, destacando sus playas, espacios naturales, patrimonio histórico, cultura y gastronomía.

Durante estos días, los participantes están recorriendo algunos de los enclaves más emblemáticos de Huelva, experimentando de primera mano la oferta turística de la provincia. El itinerario que destinos como Ayamonte, el Parque Nacional de Doñana, El Rocío, Huelva capital y los Lugares Colombinos y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, combinan naturaleza, cultura y experiencias gastronómicas.

El programa arrancaba en Ayamonte, donde los agentes realizaron un paseo en barco por la Ría del Carreras, seguido de una visita guiada al casco histórico de la localidad. Este primer día concluyo con una cena-espectáculo de bienvenida, que permitió a los participantes descubrir la gastronomía local en un ambiente cultural y distendido.

La segunda jornada se centró en Doñana y El Rocío. En el Parque Nacional de Doñana, conocieron los ecosistemas de este espacio protegido en vehículos autorizados, observando la fauna y flora únicas de la zona. Posteriormente, disfrutaron de un recorrido en coche de caballos por El Rocío y de una degustación de productos típicos de la gastronomía onubense, destacando la variedad de vinos, quesos y aceites de la provincia.

Por su parte, el pasado sábado, la ruta estuvo dedicada a Huelva capital y los Lugares Colombinos. Los agentes visitaron el Muelle de Riotinto, el Monumento a Colón, el Monasterio de La Rábida, las bodegas del Condado y el Muelle de las Carabelas, profundizando en la historia y el legado de los viajes de Cristóbal Colón.

Este domingo, el Fam Trip concluye con un recorrido por la Cuenca Minera de Riotinto, a bordo del tren turístico, y una visita a la Gruta de las Maravillas en Aracena, destacando la riqueza natural y patrimonial de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Con esta acción, la Diputación, a través de Destino Huelva, refuerza su estrategia de promoción turística en el mercado portugués, apostando por la cercanía geográfica y los estrechos lazos culturales e históricos que unen a ambos territorios. La iniciativa pretende generar oportunidades de negocio y fomentar un flujo continuo de turistas portugueses interesados en conocer la provincia.

Sobre el Grupo Vila Galé

El Grupo Vila Galé es una de las principales cadenas hoteleras de Portugal, con presencia también en Brasil y España. En Huelva, gestiona el Hotel Vila Galé Isla Canela, sede de este encuentro profesional, que sirve como punto de encuentro y alojamiento para los agentes participantes.