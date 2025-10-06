Adjudicadas las obras para culminar la ampliación del CEIP Virgen del Carmen de El Rompido por más de 720.000 euros

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha adjudicado, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, las obras de terminación de la ampliación del CEIP Virgen del Carmen de El Rompido, en el municipio de Cartaya, por un importe total de 722.672,35 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Los trabajos serán ejecutados por la empresa Gestión de Viviendas Vera Cruz S.L. y permitirán completar un proyecto que quedó inconcluso tras el abandono de la anterior contratista, cuando el grado de ejecución alcanzaba el 71,82%.

La intervención contempla la finalización de las tres fases en las que se dividió inicialmente la actuación. En la primera de ellas, ya ejecutada en gran parte, se construyó un nuevo aulario de Infantil con seis aulas polivalentes y capacidad para 150 alumnos y alumnas, además de aseos, aulas exteriores y patio de juegos. En esta fase resta por completar el cerramiento de la escalera contraincendios, así como la sustitución de falsos techos y luminarias del pasillo principal.

En la segunda fase, destinada a reformar y redistribuir el edificio original para dedicarlo íntegramente a Primaria, ya se llevaron a cabo varias mejoras, entre ellas la creación de dos nuevas aulas polivalentes, un aula de educación especial con aseo adaptado, y la ampliación de la sala del profesorado. Con la nueva adjudicación se completará la construcción de cuatro aulas más en la planta alta, alcanzando un total de 12 aulas con 300 plazas escolares, además de un nuevo núcleo de aseos —incluido uno adaptado— y la instalación de un ascensor. También se realizarán trabajos de carpintería, electricidad, calefacción, contraincendios y conexión wifi.

Por último, la tercera fase se centrará en la mejora de los nuevos espacios que sustituyeron a los módulos prefabricados retirados. En esta zona se encuentra el salón de usos múltiples, un aula de recursos y un porche de conexión entre edificios. Los trabajos pendientes incluyen la instalación de sistemas de ventilación natural, la colocación de solería en el área común de Infantil, la finalización del sistema de voz y datos y la demolición de un tabique provisional en el salón de usos múltiples.

Con esta actuación, la Junta de Andalucía da un paso definitivo para completar la ampliación del CEIP Virgen del Carmen, una obra largamente esperada por la comunidad educativa de El Rompido y que permitirá mejorar la capacidad y calidad de las instalaciones del centro público.