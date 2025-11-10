Adjudicada por 2,7 millones la nueva depuradora de aguas residuales de Encinasola

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido informado de la adjudicación de la agrupación de vertidos y de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Encinasola, en la provincia de Huelva, por un importe total de 2.763.590,40 euros y un plazo de ejecución previsto de 21 meses.

Actualmente, el municipio no dispone de un sistema de depuración adecuado para el tratamiento de sus aguas residuales, lo que hace necesaria la construcción de una nueva infraestructura que garantice el cumplimiento de las normativas europea, estatal y autonómica, además de mejorar el estado medioambiental de los cauces de la zona.

La actual EDAR, construida hace más de 20 años, continúa en funcionamiento, aunque presenta patologías estructurales derivadas del paso del tiempo y no está conectada a la red de agua potable del municipio. La nueva planta se ha diseñado para atender una población censada de 1.292 habitantes, con una capacidad de tratamiento de 356,76 metros cúbicos diarios, lo que supondrá una notable mejora en la gestión y depuración de las aguas del municipio.

La actuación forma parte del programa de inversiones de la Junta de Andalucía para mejorar las infraestructuras hidráulicas en zonas rurales y garantizar la sostenibilidad medioambiental en los pequeños municipios de la provincia onubense.