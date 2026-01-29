Adif corta la vía ferroviaria entre Jabugo y Valdelamusa por un desprendimiento

ADIF ha informado de la interceptación de la vía ferroviaria entre Jabugo y Valdelamusa desde las 06.50 horas de este martes, como consecuencia de un desprendimiento registrado en el punto kilométrico 103/500.

Según ha precisado el gestor ferroviario, la incidencia afecta a la próxima circulación de viajeros por el tramo afectado, concretamente al tren de Media Distancia 17873, con salida prevista a las 17.30 horas, mientras se evalúa la situación y se trabaja para restablecer la normalidad.