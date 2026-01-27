La Academia Iberoamericana de La Rábida, distinguida como Miembro de Honor por la Fundación Carlos III

La Fundacion Carlos III ha acordado el nombramiento de la Academia Iberoamericana de La Rábida como Miembro de Honor, así como la designación de Sixto Romero Sánchez como Miembro de Mérito, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al fomento de la cultura, el humanismo y la cooperación iberoamericana.

El acuerdo fue adoptado por la Junta de Patronato de la Fundación a propuesta personal del teniente general José Rodríguez García, anterior Jefe de la Fuerza Terrestre. Con estas distinciones, la Fundación Carlos III pone en valor una labor “ejemplar al servicio de la sociedad española” y una constante disposición a favor de los países que integran la comunidad iberoamericana, en línea con los ideales ilustrados, de progreso y humanismo que inspiraron el reinado de Carlos III.

Desde la Fundación se destaca la coincidencia de estos valores con los fines estatutarios de la Academia Iberoamericana de La Rábida, centrados en el estudio, la investigación y la divulgación de la cultura andaluza y su interrelación con la cultura iberoamericana, desde una visión plural, igualitaria y respetuosa con la preservación de las identidades.

El acto de entrega del diploma acreditativo, que iba a celebrarse el pasado 23 de enero de 2026 en Palos de la Frontera por el presidente de la Fundación Carlos III, Carlos Escudero de Burón, fue aplazado hasta nueva fecha. La suspensión se produjo como consecuencia del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, que obligó también a posponer los actos conmemorativos del centenario del histórico Vuelo del Plus Ultra, previstos con la presencia de Felipe VI.

La Academia Iberoamericana de La Rábida ha expresado su agradecimiento por este reconocimiento y ha reiterado su compromiso de seguir impulsando la investigación, el intercambio cultural, científico y técnico, así como de situar la cultura —“con mayúsculas”— en el centro del debate social. Asimismo, la institución se ha sumado al dolor por las víctimas del accidente de Adamuz, trasladando su solidaridad a las familias y deseando una pronta recuperación a los heridos.