Abren nuevos carriles ciclopeatonales que conectan Huelva con El Rompido

El litoral onubense suma una nueva infraestructura para el ocio y la movilidad sostenible con la apertura de dos carriles ciclopeatonales que conectan Huelva con El Rompido a través de Punta Umbría y Cartaya. La actuación, inaugurada por la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha supuesto una inversión de más de un millón de euros.

El proyecto permite enlazar el carril Huelva-Playa de La Bota con Punta Umbría y El Rompido, creando un recorrido continuo para ciclistas y peatones en uno de los entornos naturales más destacados de la provincia. “Unimos Huelva con El Rompido para todos aquellos amantes del senderismo, el ciclismo y la naturaleza”, ha señalado la consejera.

La intervención, ejecutada por la empresa pública Tragsa y financiada con fondos europeos FEADER, se divide en dos tramos. El de Cartaya, entre El Portil y El Rompido, cuenta con más de 2,5 kilómetros y discurre junto al pinar y el estuario del río Piedras, incluyendo una pasarela de madera sobre el arroyo de Aguas del Pino. Por su parte, el tramo de Punta Umbría, de más de 2,2 kilómetros, conecta la zona de Los Enebrales con la playa de La Bota, completando la continuidad del recorrido.

Catalina García ha destacado que se trata de infraestructuras “pensadas para las personas y plenamente integradas en el medio natural”, subrayando que el objetivo es fomentar alternativas de movilidad “más sostenibles, seguras y respetuosas con el entorno”.

Además de su uso para el transporte y el deporte, la Junta ha puesto en valor el impacto turístico de estos carriles, al ofrecer nuevas formas de descubrir la costa de manera más tranquila y sostenible.

La actuación ha contado con la colaboración de los ayuntamientos de Cartaya y Punta Umbría, cuyos alcaldes han participado en la inauguración, destacando la importancia de este tipo de proyectos para mejorar la conexión y el atractivo del litoral.

Con esta iniciativa, la Junta continúa reforzando su apuesta por la movilidad sostenible y la puesta en valor de los espacios naturales de la provincia, en el marco de una inversión global en materia ambiental que supera los 91 millones de euros en Huelva entre 2025 y 2026.