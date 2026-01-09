Abierto el plazo de inscripción para el II Concurso de Doma Vaquera Social ‘José Tirado Cerrada’

El Ayuntamiento de Rociana del Condado ha abierto el plazo de inscripciones para participar en el II Concurso de Doma Vaquera Social ‘José Tirado Cerrada’, una de las citas destacadas de la XIV Feria Agroganadera y Comercial ‘Comarca de Doñana’. El certamen se celebrará el viernes 6 de febrero, a partir de las 17.00 horas, en el Recinto Ferial Alcalde Manuel Pérez Pérez.

El concurso está dirigido a aficionados al mundo ecuestre y contará con dos categorías, Iniciados y Doma, con un máximo de 15 participantes admitidos por orden de inscripción. La cuota para participar es de 20 euros y las inscripciones pueden formalizarse a través del teléfono 627 59 53 04.

En cuanto a los premios, el primer clasificado recibirá 100 euros y placa, el segundo premio estará dotado con 50 euros y placa, y el tercer clasificado obtendrá una placa conmemorativa. Desde el Ayuntamiento se ha animado a las personas aficionadas a la doma vaquera a participar en este evento, que busca poner en valor las tradiciones ecuestres y el arraigo del mundo del caballo en la comarca.