Abierta la reserva de stands para la Feria Ganadera y Agroalimentaria de Aroche

El Ayuntamiento de Aroche ha abierto el plazo de reservas para participar en la Feria Ganadera y Agroalimentaria – FEGAR 2025, que se celebrará los próximos 20 y 21 de septiembre en el recinto ferial de la localidad. La cita alcanza su 31ª edición consolidada como uno de los grandes referentes de la Sierra de Huelva en el ámbito agroalimentario y ganadero.

El consistorio invita a empresas, ganaderías, comercios, artesanos y productores agroalimentarios a reservar su espacio y aprovechar esta oportunidad única para dar a conocer sus productos, establecer contactos profesionales y compartir experiencias en un marco de convivencia y promoción.

Para formalizar la inscripción, los interesados deben dirigirse al correo electrónico habilitado por la organización: feriaganaderaayto@gmail.com. Desde el Ayuntamiento animan a no demorar la solicitud para no quedarse sin espacio en un evento que cada año concentra a un gran número de participantes y visitantes.

FEGAR 2025 se presenta como una plataforma de impulso para el sector primario y artesanal, uniendo tradición y modernidad en torno a la riqueza productiva de la comarca.