79 conductores informados y 13 sancionados en la campaña de vigilancia de patinetes eléctricos en San Juan del Puerto

La Policía Local de San Juan del Puerto ha intensificado la vigilancia sobre los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), identificando a 79 conductores y emitiendo 13 denuncias por infracciones administrativas, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y promover la convivencia entre peatones y usuarios.

Desde la entrada en vigor de la ordenanza reguladora de los VMP en noviembre de 2024, los agentes han informado directamente a los conductores sobre las normas de circulación, estacionamiento y obligaciones derivadas del uso de patinetes eléctricos. Entre las infracciones más comunes se encuentran circular por zonas peatonales, usar el teléfono móvil mientras se conduce o circular sin iluminación durante la noche.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Raposo, recordó que en enero de 2026 entrarán en vigor nuevas medidas, incluyendo la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil, además de otras modificaciones de la normativa vigente.

Raposo hizo un llamamiento a la responsabilidad de los usuarios, recordando que también son sancionables conductas como viajar dos personas en un mismo patinete, usar auriculares o superar los 25 km/h. “La seguridad de todos depende del respeto a las normas. Queremos una movilidad más segura, sostenible y responsable”, concluyó el edil.