7.540 euros recaudados en la gala benéfica de Islantilla Golf para la AECC de Lepe

Lepe ha vuelto a mostrar su lado más solidario. Las tenientes de alcalde Ana Delgado, Carolina Reyes y Carmelo Sánchez, junto a la concejala delegada de Asociaciones, Manuela Santana, y la presidenta de la Asociación General de Empresarios de Lepe (AGELEPE), Genoveva Fernández, hicieron entrega esta mañana a la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Lepe, María José Feria, del cheque con la recaudación de la séptima gala benéfica celebrada a finales de julio en Islantilla Golf.

El total recaudado, 7.540 euros, incluye tanto las aportaciones de los asistentes a la gala como las donaciones realizadas a la fila cero, y se destinará a investigación, prevención, tratamiento y atención a pacientes con cáncer y a sus familiares.

Ana Delgado destacó la colaboración de los asistentes, participantes y empresarios locales, así como del hotel Golf Resort, cuyo apoyo ha sido clave para que este evento se haya consolidado como una cita emblemática del verano onubense por su carácter solidario.

Por su parte, María José Feria agradeció la generosidad de la ciudadanía y subrayó la importancia de estas aportaciones para mantener la labor gratuita de la AECC, que seguirá ofreciendo apoyo a enfermos, familiares y población en general. La asociación prepara además nuevas actividades divulgativas, como la caravana sobre prevención del cáncer de piel que estará en La Antilla los días 22 y 25 de agosto.

Genoveva Fernández, presidenta de AGELEPE, valoró también la implicación constante del tejido empresarial de Lepe, cuyo respaldo ha sido fundamental a lo largo de las siete ediciones de esta gala solidaria.