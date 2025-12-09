La 5.ª Edición de “A la Calle con Arte” llega a Berrocal con la exposición “Luz ochentera: memoria, música y mirada”

La exposición “Luz ochentera: memoria, música y mirada” se presentó oficialmente en Berrocal en el marco de la 5.ª Edición de A la Calle con Arte, un proyecto cultural que transforma los espacios públicos del municipio en escenarios de creatividad y expresión artística.

El acto contó con la participación del propio artista, Alfonso Rojas, quien acercó al público la esencia de su obra y el proceso creativo detrás de cada fotografía, ofreciendo a los asistentes una mirada enriquecedora sobre la relación entre arte, memoria y música.

Desde el Ayuntamiento de Berrocal se trasladó un agradecimiento especial a Rojas por su disposición, cercanía e implicación en la iniciativa, subrayando cómo su participación contribuye a fortalecer la conexión entre la ciudadanía y el arte.

La exposición permanece abierta al público, invitando a vecinos, vecinas y visitantes a recorrer las distintas piezas que llenan de color y expresión las calles del municipio. Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la promoción cultural y el impulso de actividades que refuerzan la identidad artística de Berrocal.