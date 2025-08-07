155 kilos de basura y 8.500 colillas menos: Almonte agradece la implicación ciudadana en la limpieza ambiental

El Ayuntamiento de Almonte ha mostrado su satisfacción y agradecimiento tras la exitosa jornada de limpieza llevada a cabo en el entorno natural del municipio. Bajo la coordinación del activista ambiental Quique Bolsitas y con la colaboración de diversas asociaciones, un total de 60 voluntarios lograron recoger 155 kilos de basura y más de 8.500 colillas, evitando así que estos residuos terminen contaminando los mares y espacios protegidos de la zona.

Desde la entidad local se ha valorado especialmente la implicación y el compromiso demostrado por todas las personas participantes, destacando que iniciativas como esta “nos hacen reflexionar sobre la necesidad de cuidar nuestro entorno y de aportar cada uno nuestro granito de arena para conservarlo”.

La acción no solo ha tenido un impacto directo en la limpieza del entorno, sino también en la concienciación ciudadana sobre la importancia de mantener hábitos responsables. El Ayuntamiento ha asegurado que seguirá apoyando este tipo de iniciativas y ha tendido la mano a Quique Bolsitas para futuras colaboraciones, compartiendo el mismo objetivo: preservar el medio ambiente y proteger el patrimonio natural de Almonte, El Rocío y Matalascañas.

“Ha sido un verdadero placer ver tu implicación y tu inmenso compromiso con el cuidado del planeta”, han afirmado desde la administración local, en un mensaje de agradecimiento al promotor de la campaña y a todas las asociaciones involucradas.

Una jornada para recordar que el cambio empieza con pequeños gestos, y que entre todos, es posible marcar la diferencia.