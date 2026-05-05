Zapatero refuerza la campaña del PSOE con un acto junto a María Jesús Montero hoy en Huelva

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, participará este martes en un acto de campaña en Huelva junto a la candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

El evento tendrá lugar a partir de las 18:30 horas en el edificio Jacobo del Barco, en el Campus del Carmen de la Universidad de Huelva, y supone la segunda participación de Zapatero en la campaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

La presencia del exlíder del Ejecutivo se enmarca en la estrategia del PSOE para reforzar su campaña en la provincia, con el objetivo de movilizar a su electorado y consolidar apoyos en una cita electoral clave.

El acto está dirigido a militantes y simpatizantes y forma parte de la agenda de campaña que los socialistas están desarrollando en distintos puntos de Andalucía.