El PP lleva al pleno de la Diputación la mejora de la N-435 y la reapertura del tren Huelva-Zafra

El grupo popular en la Diputación de Huelva presentará en el pleno ordinario de este miércoles dos mociones centradas en la mejora de las infraestructuras de la provincia, con especial atención a la carretera N-435 y a la línea ferroviaria Huelva-Jabugo-Zafra.

La portavoz del grupo, Rocío Moreno, ha explicado que una de las iniciativas solicita al Gobierno de España la actuación urgente en el tramo de la N-435 comprendido entre Zalamea la Real y el límite con la provincia de Badajoz, debido al deterioro que presenta esta vía.

Según ha señalado, los usuarios de esta carretera “se exponen a diario a baches y agujeros peligrosos”, lo que provoca averías, maniobras de riesgo y accidentes. Una situación que, según los populares, está generando malestar entre los vecinos de las comarcas afectadas, que denuncian un “abandono institucional”.

En esta línea, la moción también reclama inversiones eficaces, un mantenimiento adecuado de la vía y la asunción de responsabilidades políticas ante el estado actual de la infraestructura.

Por otro lado, el grupo popular llevará al pleno una segunda iniciativa para instar al Gobierno y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a reactivar el servicio de pasajeros en la línea ferroviaria Huelva-Jabugo-Zafra, interrumpido desde el pasado 8 de febrero tras los efectos de la borrasca Leonardo.

Desde entonces, recuerdan, se han cumplido tres meses sin servicio ferroviario en esta línea, lo que ha afectado a miles de usuarios sin que exista, por el momento, una fecha concreta para su restablecimiento.

Los populares reclaman que se garantice la seguridad y calidad del servicio, así como la elaboración de un calendario “claro y vinculante” para su recuperación. Además, solicitan la comparecencia del Ministerio y de Adif para informar sobre el estado de la infraestructura, las obras necesarias y los plazos previstos.

Para el grupo popular, ambas iniciativas responden a la necesidad de mejorar las conexiones y servicios en la provincia, reclamando un “trato justo” para Huelva en materia de infraestructuras.