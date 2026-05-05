VOX propone más oferta de vivienda y menos impuestos para afrontar la subida de precios en Huelva

La candidata número dos de VOX por Huelva a las elecciones andaluzas, María Eiberle, ha advertido de la creciente dificultad de acceso a la vivienda en la provincia, asegurando que se trata de un problema que “ya no es exclusivo de las grandes ciudades”.

Durante su intervención, Eiberle ha señalado que el incremento de precios está afectando a zonas tradicionalmente asequibles de la capital, como Isla Chica o El Molino, donde el coste medio de la vivienda se sitúa en torno a los 1.668 euros por metro cuadrado.

La candidata ha destacado que esta situación se ve agravada por los bajos salarios en la provincia, lo que está dificultando la emancipación de los jóvenes y el acceso a vivienda tanto en alquiler como en propiedad. “Trabajar ya no garantiza poder formar un proyecto de vida”, ha afirmado.

Eiberle ha responsabilizado al bipartidismo de Partido Popular y PSOE de haber mantenido, a su juicio, un modelo basado en “promesas incumplidas, burocracia y falta de seguridad jurídica”, criticando especialmente la escasa disponibilidad de vivienda pública y las dificultades para el alquiler.

Como alternativa, VOX plantea una batería de medidas centradas en aumentar la oferta de vivienda, reducir la carga fiscal, eliminar trabas administrativas y garantizar la seguridad jurídica para propietarios e inquilinos. Asimismo, propone liberar suelo, agilizar los trámites y fomentar la colaboración público-privada para impulsar la vivienda protegida.