El PSOE denuncia que 308 onubenses murieron en 2025 esperando la ayuda a la dependencia

El candidato número cuatro del PSOE de Huelva a las elecciones andaluzas, Francisco Baluffo, ha denunciado la situación del sistema de dependencia en Andalucía, asegurando que 308 personas fallecieron en la provincia durante 2025 sin haber recibido la prestación a la que tenían derecho.

Baluffo ha calificado de “inaceptable” la situación actual, señalando que Andalucía es una de las comunidades con mayor tiempo de espera para acceder a estas ayudas, superando los 500 días. A nivel autonómico, ha indicado que más de 7.000 personas murieron el pasado año en la misma situación.

El dirigente socialista ha realizado estas declaraciones antes de mantener un encuentro con la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Huelva, donde ha puesto el foco en las más de 2.500 personas que permanecen actualmente en lista de espera en la provincia, pendientes de valoración o de recibir la prestación.

“Detrás de cada cifra hay una familia y una oportunidad perdida de cuidar mejor”, ha señalado.

Baluffo ha contrapuesto el modelo socialista con el del Partido Popular, recordando que la Ley de Dependencia fue impulsada por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y criticando los recortes aplicados durante gobiernos posteriores.

En este sentido, ha defendido la necesidad de un cambio en la gestión del sistema y ha anunciado un paquete de medidas para garantizar el acceso efectivo a la dependencia. Entre ellas, un plan para eliminar las listas de espera, la simplificación de los trámites administrativos, el refuerzo de la financiación y el compromiso de resolver las solicitudes en un plazo máximo de seis meses.

Asimismo, ha apostado por devolver a los ayuntamientos la capacidad de tramitar solicitudes para agilizar el proceso y por garantizar la financiación de entidades sociales que prestan atención directa a las familias.

El candidato ha subrayado la importancia de asociaciones como AFA Huelva, destacando su papel en el apoyo a personas con Alzheimer y sus familias, y ha insistido en que “hablar de dependencia es hablar de dignidad, de cuidados y de derechos que no pueden seguir esperando”.