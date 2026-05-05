El PSOE propone un polo aeronáutico en Moguer para situar a Huelva como eje industrial estratégico

El PSOE ha anunciado su intención de impulsar en Moguer un polo industrial aeronáutico de primer nivel vinculado al Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados (CEUS), con el objetivo de convertir a Huelva en uno de los ejes clave del sector en Andalucía.

Así lo ha señalado Mario Jiménez durante una visita al centro, donde ha defendido que la provincia debe ocupar un papel protagonista en el desarrollo industrial del futuro, junto a Cádiz y Sevilla.

La propuesta, ligada a un eventual gobierno autonómico presidido por María Jesús Montero, busca dar un salto desde el ámbito de la investigación hacia la implantación de empresas, inversión privada y generación de empleo cualificado en torno a la industria aeronáutica y de defensa.

Jiménez ha destacado el papel del Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados (CEUS) como base del proyecto, subrayando que se trata de una infraestructura clave en el desarrollo de la aviación no tripulada en España y Europa.

Por su parte, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha puesto en valor el potencial del CEUS como motor de diversificación económica y generación de oportunidades laborales, destacando su posición como referente tecnológico en el ámbito aeroespacial.

La iniciativa pretende consolidar a Huelva como un nuevo foco industrial ligado a sectores estratégicos, combinando innovación, desarrollo tecnológico y crecimiento económico.