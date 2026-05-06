Zapatero presume de empleo en Huelva y carga contra Moreno mientras Montero promete un giro en la Junta

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró en un mitin en Huelva que los datos de empleo en Andalucía son “un éxito” del Ejecutivo de Pedro Sánchez y reclamó al PP “decir la verdad” y reconocerlos. Además, instó al presidente andaluz, Juanma Moreno, a explicar “por qué no funcionan” servicios públicos como la sanidad o la educación pese a contar, según dijo, con “más financiación que nunca”.

Durante el acto, Zapatero también defendió que “los mejores presupuestos de Andalucía son gracias a María Jesús Montero” y destacó que ha impulsado “el mejor sistema de financiación que ha habido”, al tiempo que pidió el voto para la candidata socialista.

Por su parte, María Jesús Montero calificó a Zapatero como “referente” y advirtió de la necesidad de un cambio político “antes de que sea demasiado tarde para revertir la cultura de la privatización”. En este sentido, defendió que para el PSOE la sanidad y la educación son “derechos”, frente a un modelo que, según denunció, las convierte en “negocios”.

La candidata socialista se comprometió a reducir las listas de espera sanitarias y garantizar atención médica en un máximo de 48 horas, al tiempo que acusó al actual Gobierno andaluz de no dar respuesta a problemas como la vivienda o la atención sanitaria.