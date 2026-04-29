VOX vuelve a pedir una auditoría externa en la Diputación tras los informes de control interno

El Grupo Provincial de VOX en la Diputación de Huelva ha registrado una moción para solicitar la realización de una auditoría externa integral de la institución y sus entes dependientes, con el objetivo de garantizar la transparencia, el buen gobierno y la eficacia en el uso de los recursos públicos.

El diputado provincial de VOX, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha explicado que esta iniciativa ya fue planteada al inicio del mandato, aunque entonces fue rechazada por el resto de grupos políticos. Según ha indicado, la propuesta se retoma ahora tras conocerse los informes de control interno correspondientes al periodo 2023-2025.

En este sentido, ha señalado que dichos informes reconocen que no se ha podido aplicar en su totalidad el Reglamento de Control Interno Provincial y advierten de la falta de medios humanos y materiales, así como de herramientas suficientes para detectar posibles debilidades en distintas áreas de gestión.

Sánchez Cuéllar ha subrayado que “son los propios técnicos de esta casa quienes han advertido de esta insuficiencia de medios”, defendiendo la necesidad de una auditoría externa como complemento a los mecanismos internos de control.

El portavoz provincial de VOX ha criticado la postura mantenida anteriormente por otros grupos políticos, especialmente por el Partido Popular, al considerar que se opusieron a esta medida alegando que suponía una falta de respeto hacia los técnicos de la Diputación.

Por último, ha confiado en que el equipo de Gobierno tenga en cuenta los informes internos y respalde esta iniciativa, que, según ha señalado, busca reforzar la transparencia y mejorar la gestión de los recursos públicos en la provincia.