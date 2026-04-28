El PP destaca la inversión de 3,5 millones en la Escuela de Arte León Ortega de Huelva

La candidata número uno del Partido Popular por la provincia de Huelva a las próximas elecciones andaluzas, Loles López, ha visitado las obras de la Escuela de Arte y Superior de Diseño León Ortega, una actuación considerada una demanda histórica de la capital y que cuenta con una inversión superior a los 3,5 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía.

Durante la visita, López ha puesto en valor la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la educación pública en la provincia, destacando que esta intervención refleja el compromiso del Ejecutivo andaluz con la mejora de las infraestructuras educativas.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio anexo en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Huelva, así como la rehabilitación de los dos inmuebles actuales, el antiguo matadero municipal y el módulo de ampliación.

La dirigente popular ha señalado que desde 2019 el Gobierno andaluz ha invertido más de 54 millones de euros en infraestructuras educativas en la provincia, destacando también otras medidas como la gratuidad de la escolarización infantil para niños de dos años, que se ampliará progresivamente a menores desde un año.

López ha defendido que la candidatura del Partido Popular está formada por personas comprometidas con la provincia, asegurando que el objetivo es seguir mejorando la calidad de vida de los onubenses a través de inversiones y políticas públicas.

La visita se enmarca en la campaña previa a las elecciones autonómicas, en la que el Partido Popular ha reiterado su apuesta por Huelva y por el refuerzo de los servicios públicos.