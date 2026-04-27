González critica que Montero mantenga su escaño: “Andalucía requiere plena dedicación”

El presidente del PP de Huelva y candidato número dos por la provincia, Manuel Andrés González, ha criticado que la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, no haya dejado su escaño en el Congreso, asegurando que “Andalucía necesita a políticos con dedicación completa”.

A pocos días del inicio de la campaña electoral, González ha defendido la necesidad de garantizar la estabilidad en la comunidad para “seguir avanzando”, destacando que durante la precampaña se percibe “una mayoría social que apuesta por la moderación, la estabilidad y el cambio iniciado hace siete años por Juanma Moreno”.

En este contexto, el dirigente popular ha hecho un llamamiento a la participación en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, subrayando que “Andalucía se juega seguir avanzando o retroceder”. Asimismo, ha señalado que los ciudadanos “distinguen entre proyectos sólidos y estrategias improvisadas” y rechazan “campañas basadas en gestos vacíos”.

González ha centrado parte de sus críticas en la candidata del PSOE, cuestionando que mantenga su acta como diputada en el Congreso mientras aspira a presidir la Junta. “No se puede gobernar en Andalucía pensando en Madrid ni estar a tiempo parcial”, ha afirmado.

Frente a ello, ha reivindicado la figura del actual presidente andaluz, Juanma Moreno, al que ha definido como un dirigente centrado “en gobernar para todos los andaluces” y ha asegurado que la comunidad es hoy “un ejemplo de buena gestión, confianza y crecimiento”.

Por último, ha avanzado que el Partido Popular de Huelva intensificará su presencia en la calle durante la campaña electoral para trasladar a la ciudadanía el balance de gestión de los últimos años y los proyectos futuros para la provincia.