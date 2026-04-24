El PP alerta de que el modelo de financiación de Montero “recortará recursos” a Huelva

El Partido Popular de Huelva ha cargado contra el modelo de financiación que plantea la candidata socialista María Jesús Montero, al considerar que “afectaría directamente” a los servicios públicos en la provincia.

La secretaria general del PP onubense y candidata al Parlamento andaluz, Berta Centeno, ha advertido de que, según los datos de Fedea, con este modelo “un andaluz recibiría 389 euros menos que un catalán y 143 euros menos que la media nacional”.

Centeno ha señalado que Andalucía “lleva años siendo una de las comunidades peor financiadas” y ha calificado la propuesta de Montero como “una trampa” que, a su juicio, rompe el principio de igualdad entre territorios. “Andalucía siempre pierde con María Jesús Montero”, ha afirmado.

La dirigente popular ha subrayado que esta infrafinanciación tendría consecuencias directas en la provincia de Huelva, afectando a ámbitos clave como la sanidad, la educación o la dependencia, así como a las infraestructuras y al desarrollo económico.

En este contexto, ha reprochado a los responsables del PSOE en Huelva que “callen ante esta injusticia”, acusándolos de no defender los intereses de la provincia frente a su propio partido.

Asimismo, Centeno ha enmarcado este debate en la precampaña electoral, asegurando que “Huelva se juega mucho el próximo 17 de mayo”, en referencia a las elecciones andaluzas, y ha insistido en que la provincia “merece recibir los recursos que le corresponden para garantizar igualdad, progreso y oportunidades”.