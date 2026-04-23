El PSOE lanza un mapa con 200 incumplimientos y acusa a Moreno Bonilla de “abandono” a Huelva

El PSOE de Huelva ha denunciado el “abandono y desprecio” del Gobierno andaluz hacia la provincia y ha presentado un mapa interactivo con cerca de 200 “incumplimientos graves” atribuidos a la gestión de la Junta de Andalucía.

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva, María Márquez, ha explicado que esta herramienta, difundida a través de redes sociales y canales de mensajería, permitirá a la ciudadanía localizar sobre el territorio los problemas pendientes en sus municipios.

Durante una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, así como por alcaldes y portavoces socialistas, Márquez ha asegurado que “en todos los rincones de la provincia hay motivos para señalar incumplimientos”, poniendo especial énfasis en la situación sanitaria.

La dirigente socialista ha criticado deficiencias en múltiples ámbitos como sanidad, educación, dependencia, vivienda, infraestructuras o empleo, asegurando que se trata de un “rosario de incumplimientos” que, a su juicio, reflejan la falta de respuesta del Ejecutivo autonómico.

Además, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de “no afrontar los problemas” y ha señalado que la situación se agrava día a día en la provincia.

En el ámbito comarcal, distintos representantes municipales han detallado casos concretos. El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, ha lamentado la falta de avances en infraestructuras como el Chare de la Sierra o el anillo hídrico. Desde el Condado, el alcalde de Bollullos, Rubén Rodríguez, ha criticado la paralización del hospital de alta resolución previsto para la zona.

Asimismo, alcaldes como Rocío Cárdenas, en San Juan del Puerto, han denunciado la saturación en la atención sanitaria, mientras que desde la Cuenca Minera se ha alertado del deterioro de servicios hospitalarios.

El PSOE ha señalado que este mapa de incumplimientos busca visibilizar la situación real de la provincia y ha llamado a la participación en las elecciones del próximo 17 de mayo, defendiendo la necesidad de un cambio político en Andalucía.