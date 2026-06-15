El PSOE destaca los 118 millones del Gobierno para Huelva y acusa a la Junta de “olvidar” la provincia

El PSOE de Huelva ha puesto en valor los 118 millones de euros movilizados por el Gobierno de España para la provincia a través de las medidas aprobadas tras los efectos de las borrascas que afectaron al territorio durante los últimos meses.

En una comparecencia pública, los socialistas señalaron que estos fondos están destinados a reparar infraestructuras dañadas, mejorar caminos, actuar en arroyos y viales, así como atender distintas necesidades surgidas en municipios, explotaciones agrarias y entre la población afectada por los temporales.

Según explicó la formación, alrededor de 90 millones de euros corresponden a ayudas dirigidas a ayuntamientos y actuaciones de recuperación en los municipios que solicitaron respaldo económico para hacer frente a los daños ocasionados.

A esta cantidad se suman, según el PSOE, cerca de 28 millones de euros destinados a agricultores y ganaderos de la provincia. En concreto, la formación indicó que un total de 2.545 profesionales del sector agrario onubense figuran ya en las primeras relaciones de beneficiarios publicadas por el Ministerio de Agricultura, aunque esperan que esta cifra aumente con futuras resoluciones.

Los socialistas defendieron que estas medidas demuestran el compromiso del Gobierno central con la provincia de Huelva y destacaron la importancia de la inversión para recuperar infraestructuras y apoyar a sectores especialmente afectados por los temporales.

Durante su intervención, el PSOE también criticó la gestión de la Junta de Andalucía en relación con las ayudas destinadas a paliar los daños causados por las borrascas. La formación consideró insuficientes las actuaciones impulsadas por el Ejecutivo andaluz y acusó al Gobierno autonómico de no responder con la misma intensidad a las necesidades de los municipios onubenses.

En este sentido, los socialistas reclamaron al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, una mayor implicación con la provincia de Huelva y una inversión más decidida para afrontar los problemas derivados de los temporales y otras necesidades pendientes del territorio.

Desde el PSOE insistieron en que las ayudas estatales permitirán impulsar la recuperación de numerosas infraestructuras y explotaciones agrarias, contribuyendo a la mejora de las condiciones económicas y sociales de la provincia.