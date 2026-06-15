Huelva Existe acusa a la Junta de falta de prevención tras los incendios forestales en la provincia

El partido político Huelva Existe ha reclamado un refuerzo de las políticas de prevención de incendios forestales en la provincia de Huelva, alertando sobre la necesidad de incrementar los medios destinados a la protección del entorno natural ante el inicio de la temporada de mayor riesgo.

La formación señala que Huelva cuenta con la mayor masa forestal de España, una circunstancia que, a su juicio, exige una estrategia permanente de prevención basada en la limpieza de montes, el mantenimiento de cortafuegos, la vigilancia y una adecuada dotación de recursos humanos y técnicos.

Desde Huelva Existe consideran que la gestión de los incendios no debe limitarse únicamente a las labores de extinción cuando el fuego ya se ha declarado, sino que debe apoyarse en una planificación continua capaz de reducir al máximo las posibilidades de que se produzcan nuevos focos.

Asimismo, el partido destaca la importancia de coordinar a todas las administraciones implicadas para garantizar el correcto mantenimiento de montes, caminos y carreteras, así como para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de limpieza en las zonas consideradas de riesgo.

La formación también pone el acento en la necesidad de que los dispositivos de emergencia cuenten con todos los medios previstos desde el inicio de la campaña, evitando situaciones que puedan comprometer la capacidad de respuesta ante posibles incendios.

Huelva Existe sostiene que la defensa del patrimonio natural de la provincia debe convertirse en una prioridad política permanente y reclama una mayor inversión en prevención para proteger uno de los principales valores ambientales, económicos y paisajísticos del territorio onubense.