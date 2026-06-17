VOX reclama desbloquear el proyecto del Aeropuerto Cristóbal Colón

Representantes de VOX en Huelva han mantenido un encuentro con los promotores del proyecto del Aeropuerto Cristóbal Colón para conocer la situación administrativa de una iniciativa planteada en el término municipal de Gibraleón y que contempla la construcción de un aeropuerto para pasajeros y mercancías, además de un centro agroalimentario y un laboratorio vinculado al hidrógeno verde.

En la reunión participaron el diputado nacional de VOX por Huelva, Tomás Fernández, la parlamentaria andaluza María Eiberle, la presidenta provincial de VOX Huelva, María López, y el vicepresidente provincial, Wenceslao Font, junto a los promotores Alfredo González Quintero y Alfredo González González.

Tras el encuentro, la formación política mostró su respaldo a una iniciativa impulsada con inversión privada y defendió la necesidad de reactivar la catalogación de Interés General del proyecto para facilitar su tramitación administrativa.

VOX considera que esta infraestructura podría contribuir al desarrollo económico y logístico de la provincia, mejorando la capacidad de atracción de inversiones y reforzando sectores como la agricultura, la industria, el turismo y el transporte de mercancías.

Durante la reunión, Tomás Fernández insistió en las carencias históricas que, a juicio de su formación, sigue arrastrando la provincia de Huelva en materia de infraestructuras. Entre ellas citó la ausencia de aeropuerto, la falta de una conexión directa por autovía con Cádiz, los problemas ferroviarios, la llegada de la alta velocidad o el retraso de actuaciones como el desdoble de la N-435.

El proyecto del Aeropuerto Cristóbal Colón lleva años sobre la mesa como una de las iniciativas privadas más ambiciosas planteadas en la provincia. Además de las instalaciones aeroportuarias, contempla espacios destinados a la investigación, la logística y la exportación agroalimentaria.

VOX ha anunciado que continuará realizando seguimiento de la situación administrativa del proyecto y ha reiterado su apoyo a aquellas iniciativas que, según la formación, contribuyan a mejorar la competitividad y el desarrollo económico de Huelva.