El PP pide más seguridad para la costa

El Partido Popular ha vuelto a reclamar al Gobierno de España un refuerzo de la seguridad y la vigilancia en la provincia de Huelva, especialmente en el litoral, así como un aumento de los medios humanos y materiales destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La diputada nacional por Huelva, Bella Verano, ha registrado junto al también diputado Manuel García Félix una batería de preguntas en el Congreso para conocer si el Ejecutivo considera suficientes los efectivos y recursos actualmente disponibles en la provincia y qué refuerzos tiene previsto poner en marcha.

La iniciativa se produce después del tiroteo registrado en Isla Cristina, que se saldó con tres personas fallecidas y otra herida. Verano ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas y ha pedido “máxima prudencia y respeto” mientras continúa abierta la investigación.

La diputada popular ha desvinculado expresamente sus reclamaciones de cualquier conclusión sobre el tiroteo. “Con independencia de lo que determine la investigación, Huelva necesita más seguridad, más vigilancia y más medios. No estamos planteando una necesidad nueva ni reaccionando únicamente ante un suceso concreto. Llevamos años advirtiendo de las carencias existentes y reclamando al Gobierno una respuesta a la altura”, ha señalado.

Recuperar el OCON-SUR

Entre las cuestiones planteadas por los diputados populares se encuentra la posibilidad de recuperar el Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-SUR) como estructura específica o crear un dispositivo equivalente, dotado de medios y capacidad operativa adaptada a las necesidades de la provincia.

El PP reclama además información sobre los refuerzos concretos que se han materializado en los últimos años y sobre las medidas que el Gobierno tiene previsto adoptar para mejorar la seguridad.

Entre sus reivindicaciones figuran el incremento de las plantillas, la mejora de vehículos y medios materiales, una mayor vigilancia de la costa, una mejor coordinación entre los cuerpos policiales y una estructura especializada para combatir el crimen organizado.

“No podemos esperar a que se produzcan hechos graves para hablar de seguridad. Hay que trabajar desde la prevención y garantizar que quienes tienen la responsabilidad de protegernos dispongan de los recursos necesarios para desarrollar su labor con seguridad y eficacia”, ha afirmado Verano.

La diputada ha recordado que las reclamaciones se han trasladado “de manera reiterada” tanto desde el Congreso como desde el Senado y ha defendido que las características de Huelva, como provincia fronteriza y con una extensa franja litoral, requieren una dotación estable de efectivos.

“Huelva lleva demasiado tiempo reclamando una respuesta seria, sostenida y acorde con sus necesidades”, ha subrayado, antes de insistir en que “nuestro deber es exigir que el Estado garantice la seguridad de todos nuestros municipios y que los agentes cuenten con los medios necesarios para proteger a la ciudadanía y realizar su trabajo en las mejores condiciones”.