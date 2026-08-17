María Márquez (PSOE): "¿Cómo es posible que un fuego en una cuneta arrase 40.000 ha?"

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha exigido al Gobierno de la Junta de Andalucía explicaciones sobre la gestión del incendio forestal de Niebla, que durante diez días ha afectado a las provincias de Huelva y Sevilla y ha alcanzado un perímetro superior a los 210 kilómetros.

Márquez ha planteado como principal cuestión "¿cómo es posible que un fuego que nace localizado en una cuneta crezca más de 40.000 hectáreas?" y ha cuestionado que un incendio que inicialmente se comunicó a las autoridades como susceptible de ser controlado terminara prolongándose durante diez días.

"¿Cómo es posible que un fuego que nace y se comunica a las autoridades locales que en poco tiempo va a estar controlado porque no hay mayor problema dure diez días con un perímetro de 210 kilómetros y arrasando más de 40.000 hectáreas?", ha preguntado.

La dirigente socialista ha criticado además la gestión de la emergencia y ha asegurado que el PSOE quiere conocer las decisiones adoptadas durante el incendio.

"Queremos información, queremos saber cuáles son las instrucciones precisas que se han dado y queremos, por supuesto, que el Gobierno de la Junta de Andalucía dé explicaciones", ha señalado.

Críticas a la prevención

Márquez ha dividido sus reclamaciones en dos ámbitos: la prevención y la gestión del incendio una vez declarado.

En materia preventiva, ha recordado que la Junta no solo tiene competencias en la respuesta ante los incendios, sino también en las políticas destinadas a reducir el riesgo.

"Queremos saber qué se hizo por parte de la Junta de Andalucía antes del incendio de Niebla en la zona para reducir la vulnerabilidad del territorio y evitar que el incendio alcanzara la dimensión que ha alcanzado", ha reclamado.

Entre las cuestiones planteadas, ha pedido conocer cuándo se realizó la última actuación preventiva en la zona, qué trabajos forestales se ejecutaron antes del 6 de agosto y cuántas hectáreas fueron tratadas preventivamente, especialmente en los montes públicos dependientes de la Junta.

También ha reclamado información sobre los kilómetros de cortafuegos ejecutados y mantenidos y sobre las actuaciones previstas en la planificación contra incendios de 2026 para este entorno.

"¿Esto podía pasar? Porque hay gente que lleva diciendo hace mucho tiempo que sí. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía para evitarlo?", ha preguntado.

Piden las actas del CECOPI

Respecto a la gestión de la emergencia, el PSOE reclama que se hagan públicas las actas de las reuniones del CECOPI celebradas durante los días del incendio, así como los informes sobre las directrices trasladadas a los distintos ayuntamientos afectados.

Márquez también ha pedido conocer "la cronología entera de la gestión del incendio, desde el primer aviso hasta su estabilización".

Una de las cuestiones que ha situado en el centro de sus críticas es la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

"Queremos que se nos explique por qué la Junta de Andalucía tardó tanto tiempo en solicitar los efectivos de la UME. ¿Por qué? ¿Por qué no los pidieron cuando hacía falta?", ha cuestionado.

La portavoz socialista ha dirigido estas preguntas directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Antonio Sanz, reclamando explicaciones sobre las decisiones adoptadas durante una emergencia que llegó a movilizar a más de un millar de efectivos y que ha obligado a desalojar a cientos de vecinos.