El PSOE denuncia el cierre de centros de salud por las tardes este verano en Huelva

El PSOE de Huelva ha denunciado que la Junta de Andalucía volverá a aplicar este verano el cierre de los centros de salud de la capital durante las tardes, manteniendo únicamente operativo en ese horario el centro de salud de Isla Chica.

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha criticado esta medida a las puertas del centro sanitario isleño, donde ha asegurado que se trata de una situación que se repite por cuarto año consecutivo.

Según Baluffo, la reducción de horarios en Atención Primaria se produce precisamente en una época en la que la provincia registra un importante aumento de población debido a la llegada de visitantes y turistas, lo que incrementa la presión asistencial sobre el sistema sanitario.

El dirigente socialista también ha alertado sobre la supuesta supresión de 120 camas hospitalarias durante el periodo estival, una medida que, a su juicio, agravaría los problemas de falta de recursos y personal que ya sufren los centros sanitarios de la provincia.

Desde el PSOE consideran que el cierre de consultas por las tardes obligará a numerosos pacientes a desplazarse a otros centros de salud o a acudir directamente a los servicios de urgencias hospitalarias, lo que podría provocar una mayor saturación asistencial.

Baluffo ha señalado que Huelva es una de las provincias andaluzas que más incrementa su población durante los meses de verano y ha reclamado a la Junta de Andalucía un refuerzo de personal y recursos para garantizar una atención sanitaria adecuada tanto a los residentes como a quienes visitan la provincia durante la temporada estival.

Los socialistas han calificado la situación de “especialmente grave” y han reclamado al Gobierno andaluz que reconsidere estas medidas para evitar, según sostienen, un deterioro de la calidad asistencial durante los próximos meses.

Por el momento, la Junta de Andalucía no se ha pronunciado sobre las críticas realizadas por el PSOE en relación con la organización sanitaria prevista para este verano en la provincia de Huelva.