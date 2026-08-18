Huelva Existe reclama preparar ya la reconstrucción por el incendio

Amor por Huelva-Huelva Existe reclama al Gobierno de España, la Junta de Andalucía y las Diputaciones de Huelva y Sevilla que comiencen a preparar desde ahora la recuperación de las zonas afectadas por el incendio de Niebla, una vez estabilizado el fuego.

La formación considera que el fin de la fase más grave de la emergencia no supone el final del problema y advierte de que "estabilizar un incendio no significa recuperar un territorio". En este sentido, sostiene que comienza una segunda emergencia vinculada a la recuperación de las familias, los municipios, las explotaciones agrícolas y ganaderas, la economía y el medio natural.

Entre sus principales peticiones se encuentra que el Gobierno de España declare las zonas afectadas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, además de habilitar ayudas directas para familias, autónomos, agricultores, ganaderos y empresas, junto a medidas fiscales, laborales y financieras.

La formación reclama también un Plan Extraordinario de Restauración y Reforestación, con financiación plurianual. "Plantar árboles no es reforestar. Reforestar significa plantar, cuidar, limpiar, proteger, gestionar y conseguir que el nuevo bosque llegue a consolidarse", señala.

Atención especial a Berrocal

Huelva Existe sitúa a Berrocal como una de las prioridades por la magnitud de los daños sufridos, aunque reclama que todos los municipios afectados reciban apoyo.

La formación propone para Berrocal un Plan Especial de Recuperación y Revitalización que permita recuperar su actividad económica, el turismo, las explotaciones y el paisaje.

A la Junta de Andalucía le reclama un plan extraordinario de recuperación económica, social, ambiental y forestal, con una evaluación pública de los daños municipio por municipio, ayudas a las familias y explotaciones y fondos extraordinarios para los ayuntamientos.

También plantea modificar el modelo forestal para avanzar hacia territorios más resistentes al fuego y al cambio climático. "No se trata de volver a plantar lo mismo para que dentro de unas décadas vuelva a arder de la misma manera", sostiene la formación.

Fondos para las dos provincias

La formación reclama igualmente a las Diputaciones de Huelva y Sevilla planes extraordinarios de recuperación y fondos específicos para los municipios afectados, además de asistencia técnica para que los ayuntamientos puedan evaluar daños, tramitar ayudas y acceder a financiación autonómica, estatal y europea.

"El incendio no entiende de límites provinciales y la recuperación tampoco puede entender de fronteras administrativas", apunta.

Entre las medidas propuestas figuran también la recuperación de caminos rurales y forestales, apoyo a agricultores y ganaderos, recuperación económica y turística, refuerzo de los servicios sociales y actuaciones para recuperar la fauna y el patrimonio natural.

Revisar la prevención

Huelva Existe considera además necesario aprovechar la emergencia para revisar el modelo de prevención de grandes incendios. La formación reclama nuevos cortafuegos, áreas de discontinuidad vegetal, gestión del combustible forestal, limpieza de montes, puntos de agua y mejora de los caminos y accesos para los servicios de emergencia.

Asimismo, pide una evaluación técnica exhaustiva e independiente del incendio y de su gestión para determinar qué funcionó, qué debe mejorarse y qué medios serán necesarios en futuras emergencias.

La formación ha querido diferenciar esta petición del reconocimiento al trabajo realizado durante la emergencia y ha trasladado su "gratitud a INFOCA, bomberos, UME, Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal sanitario, voluntarios y a todas las personas que han trabajado y siguen trabajando frente al incendio".

"El incendio terminará apagándose. Pero sus consecuencias económicas, sociales y ambientales pueden durar décadas", advierte Amor por Huelva-Huelva Existe, que reclama que la extinción definitiva dé paso "al comienzo de la reconstrucción", con planificación, financiación y coordinación entre las distintas administraciones.