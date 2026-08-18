Baluffo: “La lealtad institucional no es recortar en servicios públicos”

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha respondido al presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, después de que este reclamara “lealtad” a los socialistas ante el incendio forestal, y ha defendido que “la mejor lealtad institucional es gestionar bien, estar al lado de los municipios y asumir las responsabilidades que corresponden a cada administración”.

Baluffo ha señalado que, una vez estabilizado el incendio, la prioridad debe ser acompañar a las familias que todavía no han podido regresar a sus hogares, apoyar a los municipios afectados y reconocer el trabajo realizado por los profesionales que han participado en el dispositivo de extinción.

El dirigente socialista ha defendido además que una emergencia “no puede convertirse en un espacio donde se pretenda silenciar cualquier crítica o pregunta sobre la gestión”. A su juicio, la lealtad institucional no significa guardar silencio, sino “colaborar, aportar soluciones y, cuando la emergencia termina o se estabiliza, analizar qué se ha hecho bien y qué se puede mejorar”.

Baluffo ha considerado “sorprendente” que el PP reclame al PSOE que no haga política cuando, según ha señalado, se está hablando de “gestión pública, de prevención, de planificación y de decisiones que afectan directamente a la seguridad” de los municipios y sus vecinos.

En este sentido, ha recordado que el PP gobierna la Junta de Andalucía y, por tanto, “gestiona y es responsable de las políticas de prevención, planificación y respuesta que dependen de la Administración autonómica”. Por ello, ha reclamado a Manuel Andrés González que no intente “eludir” las responsabilidades que corresponden a la Junta.

“Una cosa es estar unidos frente al fuego y otra no poder preguntar”

El secretario de Organización socialista ha insistido en que el PSOE “siempre ha defendido la unidad institucional” cuando los municipios atraviesan situaciones de emergencia y ha puesto en valor la coordinación entre administraciones y la profesionalidad de los efectivos desplegados.

Sin embargo, ha diferenciado esa unidad de la posibilidad de analizar posteriormente la gestión. “Una cosa es estar unidos frente al fuego y otra muy diferente pretender que esa unidad implique que nadie pueda preguntar después por la prevención, por los medios disponibles, por las decisiones adoptadas o por aquello que debemos mejorar”, ha señalado.

Baluffo ha reclamado al PP “altura de miras de verdad” y ha defendido que esta debe traducirse en escuchar a los alcaldes y alcaldesas, atender las necesidades de los vecinos y extraer conclusiones de una emergencia de estas características para mejorar la preparación ante futuros incendios.

Asimismo, ha respaldado la actuación de los alcaldes socialistas durante la emergencia. “No han estado haciendo política partidista, han estado defendiendo a sus vecinos”, ha afirmado, añadiendo que el PSOE seguirá apoyándolos cuando reclamen medios, información o cambios en determinadas decisiones.

Por último, Baluffo ha trasladado su “reconocimiento y gratitud” a los efectivos que han participado en el dispositivo, así como a los servicios de emergencia, fuerzas y cuerpos de seguridad, voluntarios, personal sanitario, trabajadores municipales y todas las personas que han trabajado para proteger a la población y contener el avance del fuego.

El dirigente socialista ha concluido reclamando al PP que “no confunda lealtad institucional con silencio”. “La mejor lealtad institucional es gestionar bien. Es prevenir. Es escuchar a los municipios. Es poner recursos donde hacen falta. Es acompañar a las familias afectadas. Y es asumir responsabilidades cuando algo puede mejorarse”, ha sentenciado.