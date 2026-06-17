El PSOE carga contra Pilar Miranda y califica sus tres años de mandato como “una etapa perdida para Huelva”

El PSOE de Huelva ha realizado un balance muy crítico de los tres años de mandato de la alcaldesa Pilar Miranda al frente del Ayuntamiento, asegurando que la ciudad ha vivido una etapa marcada por la parálisis, las promesas incumplidas y el aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos.

El secretario general de los socialistas en la capital, Enrique Gaviño, afirmó que estos tres años han supuesto “una oportunidad perdida para Huelva” y sostuvo que la gestión municipal se ha centrado más en la imagen y la comunicación que en resolver los problemas cotidianos de los vecinos.

Durante su comparecencia, Gaviño cuestionó el grado de ejecución de algunos de los proyectos anunciados por el Gobierno municipal al inicio del mandato, citando iniciativas como la Plaza Mayor, la transformación de la avenida Italia, el desarrollo de San Antonio-Montija, la recuperación de la antigua cárcel o la creación de nuevos aparcamientos.

El dirigente socialista también acusó al Ayuntamiento de incumplir su compromiso de reducir la carga fiscal, asegurando que durante este periodo se han producido varias subidas tributarias, entre ellas un incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Asimismo, criticó el estado de los barrios de la capital y denunció deficiencias relacionadas con la limpieza, el mantenimiento urbano y las zonas verdes. En este sentido, señaló que continúan existiendo numerosas quejas vecinales por el deterioro de distintos espacios de la ciudad.

Otro de los aspectos destacados por el PSOE fue el gasto municipal en campañas de comunicación y publicidad institucional. Según los socialistas, el equipo de Gobierno habría destinado una importante cantidad de recursos a acciones de promoción e imagen durante el mandato.

Gaviño también mostró su desacuerdo con la gestión del servicio de limpieza viaria y con algunos aspectos relacionados con el funcionamiento institucional del Ayuntamiento.

Las críticas socialistas llegan apenas un día después de que Pilar Miranda realizara su propio balance de gestión, en el que destacó avances urbanísticos, inversiones en los barrios, mejoras de servicios públicos y el desbloqueo de proyectos históricos para la ciudad.

Con las próximas elecciones municipales cada vez más cerca, el debate sobre la gestión de estos tres años se perfila como uno de los principales ejes de la confrontación política en la capital onubense durante los próximos meses.