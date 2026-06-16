VOX lleva al Congreso la defensa de la chirla de Huelva frente a las restricciones europeas

El Grupo Parlamentario de VOX⁠ en el Congreso de los Diputados ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar cambios en la regulación de la pesca de la chirla y defender los intereses de los profesionales del Golfo de Cádiz, especialmente en la provincia de Huelva.

La iniciativa será debatida en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y busca, según la formación, corregir la situación de desventaja que sufren los pescadores españoles frente a otros países de la Unión Europea, particularmente Italia.

El diputado de VOX por Huelva, Tomás Fernández, sostiene que las restricciones aplicadas a la flota chirlera han reducido considerablemente las zonas autorizadas para la pesca y las jornadas de actividad, poniendo en riesgo la viabilidad económica de numerosas embarcaciones y de las familias que dependen de este sector.

La formación también denuncia que una gran parte de los ejemplares presentes en las zonas actualmente autorizadas no alcanzan la talla mínima exigida para su comercialización, lo que dificulta aún más la rentabilidad de la actividad.

Entre las críticas planteadas figura el actual sistema de cierres automáticos previsto en el Plan de Gestión de la chirla en el Golfo de Cádiz, que contempla restricciones cuando los rendimientos de captura descienden por debajo de determinados niveles o cuando se alcanza el límite anual establecido para la pesquería.

Uno de los principales argumentos de la iniciativa se centra en la diferencia de trato entre España e Italia. Según VOX, la flota italiana dispone desde 2016 de una excepción autorizada por la Unión Europea que permite capturar chirlas con una talla mínima de 22 milímetros, mientras que en España continúa vigente el límite general de 25 milímetros.

A través de esta propuesta, la formación solicita al Gobierno que reclame ante las instituciones europeas la equiparación de las condiciones de captura, impulse estudios científicos que respalden esa medida y promueva una revisión de las diferencias regulatorias existentes dentro de la Política Pesquera Común.

Además, VOX reclama una defensa más firme de los intereses del sector pesquero español en los organismos comunitarios, al considerar que las actuales decisiones afectan directamente a la actividad económica y al empleo en zonas costeras como la provincia de Huelva.

La iniciativa se produce en un contexto de preocupación dentro del sector de la chirla, que desde hace años reclama medidas que garanticen la sostenibilidad de la actividad y unas condiciones de competencia similares a las existentes en otros países europeos.